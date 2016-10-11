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    Министр обороны Азербайджана проверил боевую подготовку артиллеристов в прифронтовой зоне

    Закир Гасанов дал соответствующие указания в связи с выполнением заданий, соответствующих реальным боевым условиям

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Руководство министерства обороны, находящееся по распоряжению президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в прифронтовой зоне, посетило расположенные на передовой линии артиллерийские военные части и подразделения с целью проверки боевой подготовки артиллеристов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Согасно информации, ознакомившись с ситуацией на месте и встретившись с личным составом подразделений ракетных и артиллерийских войск, руководство министерства проверило боевую готовность бойцов, деятельность управления и морально-психологическое состояние личного состава.

    Министр обороны Закир Гасанов дал соответствующие указания в связи с выполнением заданий, соответствующих реальным боевым условиям. 

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