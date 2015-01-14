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    Министр обороны Азербайджана принял спецпредставителя Евросоюза

    На встрече коснулись путей решения нагорно-карабахской проблемы, обсудили беспокоящие стороны вопросы

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ 14 января министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Гербертом Салбером.

    Об этом сообщили Report из пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

    На встрече состоялся обмен мнениями относительно военно-политической ситуации в регионе, коснулись путей решения нагорно-карабахской проблемы, обсудили беспокоящие стороны вопросы.

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