Министр обороны Азербайджана принял спецпредставителя Евросоюза

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ 14 января министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Гербертом Салбером.

Об этом сообщили Report из пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно военно-политической ситуации в регионе, коснулись путей решения нагорно-карабахской проблемы, обсудили беспокоящие стороны вопросы.