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    Министр обороны Азербайджана прибыл на линию фронта

    Закир Гасанов проверил уровень боеготовности подразделений и организацию боевого дежурства© Mod.gov.az

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Генерал-полковник Закир Гасанов и другие члены руководящего состава министерства, отправившись по поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в военное объединение, расположенное в прифронтовой зоне, на территории воинской части посетили бюст общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его подножию.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

    Руководство министерства обороны поздравило с праздником Гурбан байрамы военнослужащих, ведущих боевое дежурство в окопах непосредственно лицом к лицу с врагом.

    Выслушав доклады об оперативной обстановке, министр обороны проверил уровень боеготовности подразделений и организацию боевого дежурства, уточнил предстоящие задачи.

    Затем на передовой были принесены в жертву животные, военнослужащим были розданы праздничные подарки, отличившиеся на службе военнослужащие были награждены ценными подарками, и с личным составом состоялась беседа за чайным столом.

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