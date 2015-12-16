Министр обороны Азербайджана побывал в окопах лицом к лицу с врагом

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в подразделениях и военных частях в прифронтовой зоне.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, министр обороны встретился с личным составом, ведущим пост в окопах, расположенных лицом к лицу с врагом в военных частях на передовой линии фронта, поинтересовался их боеготовностью и социально-бытовыми условиями. Министру доложили, что личный состав на позициях в высокогорной местности полностью обеспечен продуктами питания, предметами быта, топливом, им ежедневно подаются блюда национальной кухни.

Генерал-полковник З.Гасанов наградил группу военнослужащих, отличившихся в службе, и вручил им ценные подарки.

Министр обороны посетил пункт командного наблюдения на линии соприкосновения с врагом, где ему доложили об оперативной ситуации на территории, мероприятиях, проводимых на линии обороны.