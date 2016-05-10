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    ​Министр обороны Азербайджана побывал на линии фронта

    Национальному герою, полковнику-лейтенанту Шукюру Гамидову досрочно представили воинский чин полковника

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие лица министерства посетили расположенные вдоль прифронтовой линии воинские части.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Согласно информации, встретившись с личным составом, несущим боевое дежурство лицом к лицу с противником в окопах на передовой линии на недавно освобожденных территориях, министр обороны ознакомился с устойчивостью линии обороны, состоянием и усовершенствованием инженерно-саперных сооружений, боевой подотовкой личного состава, морально-психологическим состоянием и социально-бытовыми условиями.

    Министр обороны также провел наблюдение за позициями врага на линии соприкосновения войск.

    Было доложено о работах, проведенных на линии обороны, оценена оперативная обстановка на территории.

    Национальному герою Азербайджанской Республики, полковнику-лейтенанту Шукюру Гамидову досрочно представили воинский чин полковника.

    Отличившимся в апрельских боях военнослужащим министр обороны вручил ценные подарки и побеседовал с ними за чайным столом.

    Несущий боевую вахту личный состав заявил о готовности к бою за освобождение оккупированных территорий, об обеспечении территориальной целостности страны по приказу Верховного главнокомандующего и преданной службе Родине, народу и государству. 

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