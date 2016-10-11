Министр обороны Азербайджана: Ответ на очередную провокацию врага будет более сокрушительным

"Демонстрируемые Арменией ракеты не изменили военный баланс в регионе в пользу врага. Мы добились преимущества во всех направлениях".

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Согласно поручению президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, руководство министерства обороны побывало в прифронтовой зоне и встретилось с личным составом, отбывающим службу на передовой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов выступил перед личным составом и заявил, что несмотря на усилия Азербайджана, военно-политическое руководство Армении не предпринимает никаких положительных действий по урегулированию конфликта: "Из-за неконструктивной позиции врага в переговорах не удается достичь прогресса, нарушается международное право. Как отметил верховный главнокомандующий, Армения вновь применяет свою грязную тактику и хочет, чтобы вопрос выпал из мировой повестки дня, и тем самым хочет продлить время. Мы не должны допустить этого, и конфликт должен быть решен в скором времени".

З.Гасанов отметил, что враг продолжает и наращивает провокацию на линии фронта: "Наша армия решительно предотвращает эти провокации и будет осуществлять более жесткие ответные действия.

Мы полностью проинформированы о тактико-технических особенностях ракет, продемонстрированных Арменией. Это не изменило военный баланс в регионе в пользу врага. Мы добились преимущества во всех направлениях. В ответ на возможное использование противником нескольких устройств мы можем использовать тысячи ракет, боевых средств, находящихся в распоряжении ВС Азербайджана, и сбить эти ракеты, а также уничтожить военную инфраструктуру врага на любом расстоянии. Угроза армян относительно использования данных ракет является просто выдумкой".

Министр обороны подчеркнул, что апрельские бои должны были стать уроком для врага: "Однако, видно, они не извлекли урок из этого удара. Ответ на очередную провокацию врага будет более сокрушительным и разрушительным, мы полностью уничтожим его".