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    Министр обороны Азербайджана: Ответ на очередную провокацию врага будет более сокрушительным

    Закир Гасанов: Демонстрируемые Арменией ракеты не изменили военный баланс в регионе в пользу врага

    "Демонстрируемые Арменией ракеты не изменили военный баланс в регионе в пользу врага. Мы добились преимущества во всех направлениях".

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Согласно поручению президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, руководство министерства обороны побывало в прифронтовой зоне и встретилось с личным составом, отбывающим службу на передовой. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов выступил перед личным составом и заявил, что несмотря на усилия Азербайджана, военно-политическое руководство Армении не предпринимает никаких положительных действий по урегулированию конфликта: "Из-за неконструктивной позиции врага в переговорах не удается достичь прогресса, нарушается международное право. Как отметил верховный главнокомандующий, Армения вновь применяет свою грязную тактику и хочет, чтобы вопрос выпал из мировой повестки дня, и тем самым хочет продлить время. Мы не должны допустить этого, и конфликт должен быть решен в скором времени".

    З.Гасанов отметил, что враг продолжает и наращивает провокацию на линии фронта: "Наша армия решительно предотвращает эти провокации и будет осуществлять более жесткие ответные действия. 

    Мы полностью проинформированы о тактико-технических особенностях ракет, продемонстрированных Арменией.  Это не изменило военный баланс в регионе в пользу врага. Мы добились преимущества во всех направлениях. В ответ на возможное использование противником нескольких устройств мы можем использовать тысячи ракет, боевых средств, находящихся в распоряжении ВС Азербайджана, и сбить эти ракеты, а также уничтожить военную инфраструктуру врага на любом расстоянии. Угроза армян относительно использования данных ракет является просто выдумкой".

    Министр обороны подчеркнул, что апрельские бои должны были стать уроком для врага: "Однако, видно, они не извлекли урок из этого удара. Ответ на очередную провокацию врага будет более сокрушительным и разрушительным, мы полностью уничтожим его".

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