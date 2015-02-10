​Министр обороны Азербайджана обсудил с турецким генералом военно-политическое положение в регионе

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с главнокомандующим по картам министерства национальной обороны Турции генерал-лейтенантом Бурханеддином Актыном. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. На встрече были обсуждены мероприятия, осуществляемые для совершенствования вооруженных сил братских стран, значение двустороннего сотрудничества в военной области, военно-политическое положение в регионе, важность решения армянско-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта для всего региона. Затем состоялся подробный обмен мнениями по поводу перспектив дальнейшего сотрудничества между военными ведомствами наших стран.

На встрече принял участие военный атташе Вооруженных сил Турецкой республики бригадный генерал Гасан Невзат Ташделер.