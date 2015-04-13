​Министр обороны Азербайджана: Наши Вооруженные силы готовы разгромить врага

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "В результате внимания и заботы Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Вооруженные силы Азербайджана превратились в самую сильную армию региона".

Как сообщает Report, об этом заявил в своем выступлении министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов на совещании, посвященном итогам крупномасштабных учений, куда были привлечены все войска Вооруженных сил.

Министр выразил уверенность в скорейшем освобождении наших оккупированных территорий: "Мы обладаем современнейшим оружием и боевой техникой, обладающей способностью точного уничтожения, изготовленной в связи с применением высоких технологий. Боевой дух и решимость личного состава с каждым днем растут. На последних учениях мы стали свидетелями этого".

Оценивая нынешнее положение вражеской стороны, министр обороны сказал, что диверсионные планы врага, потерявшего в последних боях немало живой силы, тотчас же пресекались нашими солдатами: "Это всегда было так и так будет и впредь. Армяне всячески пытаются скрыть свои потери. Мы полностью осведомлены о ситуации на оккупированных азербайджанских территориях. Согласно информации, полученной из источников, ситуация в Армении и на оккупированных территориях плачевная. Дошло до того, что, из-за нехватки солдат, для несения вахты на посту армяне привлекают гражданских лиц. Кроме того, для участия в военных операциях они приглашают наемников из различных стран, в том числе из ближневосточного региона - Ливана и Сирии.

Азербайджанский солдат ведет борьбу не против армянского народа, а против криминального военно-политического режима Армении и руководства страны, руки которого запятнаны кровью невинных мирных жителей", - заявил министр.

Отметив о готовности Вооруженных сил Азербайджана выполнить каждый приказ Верховного главнокомандующего, министр выразил уверенность в том, что азербайджанский солдат оправдает доверие народа и руководства страны.

"Единственный выход освобождения оккупированных территорий Азербайджана заключается в безоговорочном покидании армянскими военными подразделениями наших территорий. Другим альтернативным вариантом является применение силы. Враг должен осознать это.

Единственная обязанность Вооруженных сил Азербайджана заключается в готовности в любой момент разгромить врага. Мы готовы к этому. И усиление боевой готовности, повышение профессионализма личного состава, проводимые учения доказывают, что наша победа не за горами", - сказал министр обороны.