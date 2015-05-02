Министр обороны Азербайджана: Нам известно плачевное положение во вражеской армии

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ “Ситуация на фронте еще раз демонстрирует, что наши Вооруженные силы полностью овладели инициативой, держа под контролем вражеские войска и нанося ему сокрушительные удары. Нам известно плачевное положение во вражеской армии. Увеличение количества болезней, распространение дезертирства, произвол, отсутствие дисциплины - такова реальная ситуация в их армии. Армянская сторона вынуждена заполнять окопы гражданским населением, привлекая наемников из различных стран”. Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с группой ветеранов Великой Отечественной войны 1941-45 гг., накануне 70-й годовщины победы над фашизмом.

Министр отметил, что армянская сторона в последнее время придерживается фашистской идеологии, ничуть не отстает от них в жестокости, ясно дает понять, какого политического курса придерживается эта страна: "Однако ни один из этих методов не поможет им. Наши Вооруженные силы готовы освободить оккупированные земли. В этом вопросе вы также играете большую роль. Ваш опыт, знания и навыки являются образцом и примером”.