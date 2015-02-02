Министр обороны Азербайджана: Мы мстили и будем мстить за шехидов

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил молодых военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана с 2 февраля - Днем молодежи. Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится, что подготовка молодежи к армии, интеллектуальное, физическое и духовное воспитание на основе национально-духовных ценностей является приоритетным вопросом для руководства страны: "В нашей стране строятся молодежные городки, олимпийские спортивные комплексы, спортивно-оздоровительные центры, достигнуты большие успехи в сфере решения социальных проблем молодежи. Наши молодые спортсмены своими победами высоко поднимают флаг Азербайджана на международных спортивных аренах".

В обращении подчеркнуто, что сегодняшняя азербайджанская молодежь считает честью служить в рядах Вооруженных сил Азербайджана и достойно выполняет поставленные перед нею задачи: "Большая часть военнослужащих Вооруженных сил - это представители молодежи. Являясь передовой силой нашего общества, они осознают свой священный долг перед Родиной и народом. Благодаря высокому профессионализму наших офицеров и солдат, категорически пресекаются любые диверсии врага.

Мы глубоко чтим память шехидов, героически погибших при защите территориальной целостности Азербайджана и при устранении диверсионно-разведывательных групп врага, и еще раз выражаем благодарность их родителям за то, что они вырастили достойных сыновей Родины. Мы мстили и будем мстить за шехидов.

Я верю, что молодежь нашей Армии будет верна Конституции Азербайджанской Республики, Военной присяге и Уставу, достигнет новых успехов в военной и морально-психологической подготовке и под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана поднимет наш флаг в Ханкенди, Шуше, Лачыне и других оккупированных территориях нашей страны".