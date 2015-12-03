Министр иностранных дел Азербайджана встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках заседания министров ОБСЕ, проводимого в Белграде, встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам текущего статуса переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта посредством сопредседателей Минской группы, программы деятельности Минской группы на предстоящий период, организации встречи президентов Азербайджана и Армении.

Министр подчеркнул важность повышения усилий сопредседателей Минской группы для скорейшего урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в пределах признанных границ в соответствии с 4 резолюциям Совета безопасности ООН.

Э.Мамедъяров добавил, что для урегулирования конфликта в первую очередь следует обеспечить вывод вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий.