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    Министр иностранных дел Азербайджана встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам организации встречи президентов Азербайджана и Армении

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках заседания министров ОБСЕ, проводимого в Белграде, встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам текущего статуса переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта посредством сопредседателей Минской группы, программы деятельности Минской группы на предстоящий период, организации встречи президентов Азербайджана и Армении.

    Министр подчеркнул важность повышения усилий сопредседателей Минской группы для скорейшего урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в пределах признанных границ в соответствии с 4 резолюциям Совета безопасности ООН. 

    Э.Мамедъяров добавил, что для урегулирования конфликта в первую очередь следует обеспечить вывод вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий. 

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