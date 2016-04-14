Министр: Армения как всегда по-своему исказила процесс переговоров

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Как всегда армянская сторона по-своему исказила процесс переговоров. Попытки исказить суть переговорного процесса и представить его в одностороннем порядке являются еще одним несерьезным и деструктивным подходом Армении к решению конфликта".

Как сообщает Report, об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр сказал, что высказывать претензии на то, что документ, представленный в депозитарий генерального секретаря ОБСЕ сопредседателями Минской группы ОБСЕ по согласию Армении и Азербайджана, являющихся конфликтующими сторонами, и обновленные в этом контексте Мадридские принципы утратили силу, не соответствуют никакой логике. Позиция Азербайджана в связи с решением конфликта известна международной общественности.

Эльмар Мамедъяров заявил, что в соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН номер 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) Вооруженные силы Армении должны быть полностью и безоговорочно выведены со всех азербайджанских территорий, необходимо обеспечение территориальной безопасности и суверенитета Азербайджана внутри границ, признанных на международном уровне. Азербайджан неоднократно выражал готовность к началу всестороннего политического процесса по урегулированию конфликта на основе этих принципов.

"Провокация и военная авантюра, начатая со 2 апреля войсками Армении вдоль линии соприкосновения войск еще раз продемонстрировали, что наличие на оккупированных территориях Азербайджана Вооруженных сил Армении является основной причиной возникновения напряженности и главной угрозой для регионального мира и безопасности. Это одновременно демонстрирует то, насколько хрупок мир в регионе", - отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что некоторые лица в Армении возможно думают, что регион все еще сохранился таким, каким он был в 90-е годы прошлого века. Регион основательно изменился. Как видно, в отличие от Армении, страны региона на примере Азербайджана осуществляют более зрелую политику, в том числе и экономическую политику.