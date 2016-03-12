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    Минобороны: Смерти военнослужащих армяне преподносят как несчастные случаи, болезни или неосторожное обращение с оружием

    Вражеская сторона, как всегда, намеренно скрывает свои боевые потери

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "Вражеская сторона, как всегда, намеренно скрывает свои боевые потери, преподносит это общественности под различными именами".

    Об этом на запрос Report заявили  в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    "Факты смерти военнослужащих армяне преподносят как дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи, болезни или неосторожное обращение с оружием. Армянская сторона вынуждена обнародовать факты смерти солдат из Армении на оккупированных территориях Азербайджана, однако искусно скрывает факты смерти наемников, и формирует ложное представление, обманывая свой народ", -  заявили в министерстве.

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