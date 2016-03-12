Минобороны: Смерти военнослужащих армяне преподносят как несчастные случаи, болезни или неосторожное обращение с оружием

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "Вражеская сторона, как всегда, намеренно скрывает свои боевые потери, преподносит это общественности под различными именами".

Об этом на запрос Report заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Факты смерти военнослужащих армяне преподносят как дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи, болезни или неосторожное обращение с оружием. Армянская сторона вынуждена обнародовать факты смерти солдат из Армении на оккупированных территориях Азербайджана, однако искусно скрывает факты смерти наемников, и формирует ложное представление, обманывая свой народ", - заявили в министерстве.