​Минобороны: Режим прекращения огня в различных направлениях фронта нарушен 81 раз за сутки

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, минометы и гранатометы, нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 81 раз за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер, Вазашен, Паравакар Иджеванского района и на безымянных высотах, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гызылгаджили Газахского, Кохнегышлаг Агстафинского районов, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах - азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Гаджиалылы, Алибейли, Агдам, Коханаби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Гейарх, Чилябурт, Чайлы Тертерского района, Юсифджанлы, Шихлар, Гарагашлы, Шураабад, Мярзили, Кянгярли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Геранбойского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.