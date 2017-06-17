В результате решительных ответных действий наших подразделений, были уничтожены 6 военнослужащих оккупационных сил, имеются также раненые.

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана распространило заявление.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что подразделения вооруженных сил Армении продолжительно осуществляют провокации на линии противостояния войск, на территории Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики: "Противник продолжает обстреливать из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок позиции Вооруженных сил и населенные пункты Азербайджана, расположенные в прифронтовой полосе.

При пресечении очередной провокации вооруженных подразделений Армении, 15-го июня азербайджанская армия понесла потери.

В результате решительных ответных действий наших подразделений, 15-го и 16-го июня были уничтожены 6 военнослужащих оккупационных сил, имеются также раненые.

Министерство обороны предупреждает, что подобные действия противника будут решительно пресечены, вся ответственность за потери врага будет полностью ложиться на военно-политическое руководство Армении.