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    Минобороны Азербайджана распространило информацию о последней ситуации на фронте

    Ситуация по всему фронту остается напряженно стабильной

    Ситуация по всему фронту остается напряженно стабильной

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанские вооруженные силы строго соблюдают достигнутую между сторонами договоренность о приостановлении с 5 апреля в 12:00 военных действий на линии соприкосновения войск.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    "Азербайджанские подразделения в настоящее время проводят мероприятия по укреплению территорий, освобожденных от оккупации.

    Информация армянской стороны о нарушении режима прекращения огня вооруженными силами Азербайджана после 12:00 не имеет никаких оснований. 

    Министерство обороны заявляет, что распространение подобной информации служит целью создания почвы для очередных провокаций армянской стороны путем нарушения режима прекращения огня и возложения ответственности за возможные события на азербайджанскую сторону", - говорится в сообщении. 

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