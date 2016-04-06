Минобороны Азербайджана распространило информацию о последней ситуации на фронте

Ситуация по всему фронту остается напряженно стабильной

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанские вооруженные силы строго соблюдают достигнутую между сторонами договоренность о приостановлении с 5 апреля в 12:00 военных действий на линии соприкосновения войск.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Азербайджанские подразделения в настоящее время проводят мероприятия по укреплению территорий, освобожденных от оккупации.

Информация армянской стороны о нарушении режима прекращения огня вооруженными силами Азербайджана после 12:00 не имеет никаких оснований.

Министерство обороны заявляет, что распространение подобной информации служит целью создания почвы для очередных провокаций армянской стороны путем нарушения режима прекращения огня и возложения ответственности за возможные события на азербайджанскую сторону", - говорится в сообщении.