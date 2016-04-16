Минобороны Азербайджана: Давид Тоноян старался утаивать недееспособность армянского военного руководства

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Мы, несмотря на объявление режима прекращения огня, живем в условиях войны с Арменией. По этой причине все военные документы, используемые в военных подразделениях, видах войск, отражают реальную ситуацию и поставленные задачи. Размещение и применение военной техники, другого военного оборудования, живой силы в прифронтовой зоне в более выгодных, преимущественных позициях, чем у противоположной стороны, служат нашим военным интересам и предназначено для обеспечения победы наших войск над врагом.

Об этом на запрос Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана в ответ на заявление заместителя министра обороны Армении Давида Тонояна, сделанном на конференции для иностранных военных атташе, во время которой он представил военные карты и сказал, что якобы Азербайджан первым начал наступление.

"Несмотря на то, что Давид Тоноян носит военную форму, своими непрофессиональными выступлениями, свойственными гражданскому лицу, он старается покрывать недееспособность армянского военного руководства, в то же время создать у представителей иностранных государств ложное представление. Данные карты - обычные рабочие карты, которые используются даже при учениях, там отражены определенные мишени, маршруты полетов авиационных средств. Поэтому это не является доказательством того, что Азербайджан первый начал военные операции, как это утверждают армяне", - отметили в министерстве.

Министерство обороны заявляет, что у азербайджанской стороны также имеются достаточно тайных карт, боевых и других документов врага: "Соответствующие службы проводят расследование, обработку и анализ документов, учитывая их значимость и важность".