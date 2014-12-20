Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня нарушен 56 раз

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки в различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушался 56 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в селах Коханеби, Агбулаг, Агдам и Алибейли Товузского района с территории сел Чинари, Мосесгех и Айгепар Бердского района, село Тапгарагоюнлу Горанбойского района, сёла Чилябюрт и Гызыл оба Тертерского района, сёла Юсифджанлы, Джавархирли, Марзили, Кенггерли, Новрузлу Агдамского района, село Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Абдуррахманлы и Ашаги Сейидахмедли, Физулинского района, а также село Мехдили Джабраильского района. Позиции азербайджанских вооруженных сил подвегнуты обстрелу с армянской стороны также с безымяных высот на территории Горанбойского района.

Огневые точки врага подавлены ответным огнем.