​Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 57 раз

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки в различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 57 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана с территории сёл Юсифджанлы, Шихлар, Марзили, Сарыджалы, Баш Гервенд, Джавахирли, Шураабад Агдамского района, села Куропаткино Ходжавендского района, населенных пунктов Горадиз, Гараханбейли, Ащаги Вейселли, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Абдуррахманлы Физулинского района и Мехдили Джабраильского района. Позиции азербайджанских ВС были также подвергнуты обстрелу с армянской стороны с безымянных высот на территории Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Огневые точки врага подавлены ответным огнем.