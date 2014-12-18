​Минобороны Азербайджана: В различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 52 раза

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки в различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 52 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в селе Алибейли Товузского района с территории села Мосесгех Бердского района. Сёла Гызылгаджили Газахского и Кохнегышлаг Агстафинского районов были обстреляны с территории сёл Беркабер и Паравакар Иджеванского района.

Обстрелу подвергнуты также позиции ВС Азербайджана в сёлах Гёкарх, Чайлы, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Шихлар, Марзили, Сарыджалы Агдамского района, селе Куропаткино Ходжавендского района, населенных пунктах Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашаги Вейселли, Ашаги Сейидахмедли, Физулинского района. Позиции наших вооруженных сил подвергались обстрелу с армянской стороны также с безымянных высот на территории Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Огневые точки врага подавлены ответным огнем.