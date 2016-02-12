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    Министерство обороны: Азербайджанская сторона ни имеет никакого отношения к смерти пастуха по имени Акоп Амбарсумян

    В отличие от армян, наши вооруженные силы соблюдают принципы и нормы международного гуманитарного права

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Очередная попытка армян обвинить вооруженные силы Азербайджана в обстреле гражданского населения является действием, рассчитанным на сокрытие существующей напряженной криминогенной ситуации.

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

    По данным министерства, армяне вновь распространяют информацию, не соответствующую истине: "Мы доводим до сведения неоднократно высказанное мнение о том, что в  отличие от армян, наши вооруженные силы соблюдают принципы и нормы международного гуманитарного права и никогда не обстреливают мирное население. 

    Интересным является то, что указанное армянами село находится на значительном расстоянии от линии соприкосновения войск. Мы с уверенностью заявляем, что азербайджанская сторона ни имеет никакого отношения к смерти пастуха по имени Акоп Амбарсумян", - говорится в сообщении. 

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