Министерство обороны: Азербайджанская сторона ни имеет никакого отношения к смерти пастуха по имени Акоп Амбарсумян

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Очередная попытка армян обвинить вооруженные силы Азербайджана в обстреле гражданского населения является действием, рассчитанным на сокрытие существующей напряженной криминогенной ситуации.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

По данным министерства, армяне вновь распространяют информацию, не соответствующую истине: "Мы доводим до сведения неоднократно высказанное мнение о том, что в отличие от армян, наши вооруженные силы соблюдают принципы и нормы международного гуманитарного права и никогда не обстреливают мирное население.

Интересным является то, что указанное армянами село находится на значительном расстоянии от линии соприкосновения войск. Мы с уверенностью заявляем, что азербайджанская сторона ни имеет никакого отношения к смерти пастуха по имени Акоп Амбарсумян", - говорится в сообщении.