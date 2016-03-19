Министерство обороны: Азербайджанская армия предпримет все меры для предотвращения террористической деятельности Армении

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана положительно встретило призыв личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика строго придерживаться соглашения о прекращении огня, в то время как инициатива мира со стороны посредников встретила, как обычно, противоположную реакцию с армянской стороны.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны (МО).

По информации, высказывание министерства обороны Армении о "строгом соблюдении режима прекращения огня в пределах границ Армении" означает подтверждение аннексии оккупированных азербайджанских земель: "В связи с этим министерство обороны Азербайджана призывает международные организации дать соответствующую оценку этим действиям армянской стороны и сообщает, что наши Вооруженные силы предпримут все меры для предотвращения террористической деятельности Армении вдоль линии фронта".