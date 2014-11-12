Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана распространило официальную информацию о сбитом армянском вертолете. Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что вражеская военная авиация третий день проводит полеты провокационного характера во фронтовой зоне.

Вражеская военная авиация, которая периодически совершает боевые маневры над нашими позициями, сегодня, выйдя на боевой курс, попыталась обстрелять их.

12 ноября в 13:45 в 1700 метрах к северо-востоку от села Кенгерли Агдамского района, принадлежащий Вооруженным Силам Республики Армения вертолет Ми-24, выйдя на боевой курс, атаковал наши позиции. Ответным огнем вражеский вертолет был уничтожен.

"В настоящее время обломки сбитого вражеского вертолета находятся в 500 метрах от передней линии обороны", - говорится в заявлении.

Согласно информации, распространенной армянским сайтом Razm.info, предположительно, в результате крушения вертолета погибло трое армян.