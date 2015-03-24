​Минобороны: Наша армия предпримет более крупномасштабные операции в случае продолжения врагом диверсионных действий

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Потерпевшие за последнее время неудачи и понесшие многочисленные потери Вооруженные силы Армении, пытаясь обострить ситуацию на линии соприкосновения войск, нарушили режим прекращения огня, воспользовавшись 60- и 72-миллиметровыми минометами и крупнокалиберными пулеметами.

Как сообщает Report, информацию по этому поводу распространило министерство обороны Азербайджана. В информации говорится, что в ответ азербайджанская сторона нанесла врагу сокрушительный удар из более мощного и крупнокалиберного оружия.

По информации минобороны, в случае продолжения врагом диверсионных действий, адекватные шаги нашей армии будут более крупномасштабными и потери врага превратятся в очередную трагедию армянского народа. Отмечается, что с азербайджанской стороны потерь нет и вся ситуация вдоль линии фронта находится под контролем наших военных подразделений.