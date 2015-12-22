Минобороны Азербайджана: Серж Саргсян обманывает мировую общественность

"Этот преступник своими различными противоречивыми заявлениями выпрашивает снисхождения и помощи для своего "бедного" народа"

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "Популистское выступление президента Армении Сержа Саргсяна на очередном заседании Совета Коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности, которое прошло в Москве, создает впечатление речи неадекватного человека, не имеющего представления о географии. Серж Саргсян, непосредственно участвующий в оккупации азербайджанских земель, убийстве невинных людей, поставивший терроризм, сепаратизм, оккупацию на государственный уровень, сейчас подобными лживыми выступлениями пытается обмануть мировую общественность и направить их по ложному пути".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

В заявлении подчеркивается, что этот преступник, руководящий разбойничьими группами в Нагорном Карабахе, не признанном ни одним государством мира, даже Арменией, состоящий в тесных связях с террористическими организациями, и постоянно обманывающий свой народ, своими различными противоречивыми заявлениями выпрашивает снисхождения и помощи для своего "бедного" народа: "В целях освобождения оккупированных территорий Вооруженные силы Азербайджана, активно участвующие в борьбе с терроризмом и сепаратизмом, проводят соответствующие мероприятия для окончательного приостановления террора, оккупации и сепаратизма в пределах признанных странами мира границ, и будут продолжать эти меры в будущем".