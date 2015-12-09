Министерство обороны Азербайджана сделало предупреждение Армении

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Министерство обороны распространило информацию об обстреле армянскими вооруженными подразделениями населенные пункты Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, 9 декабря на линии соприкосновения войск армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу населения пункты Азербайджана из минометов и крупнокалиберного оружия.

"Министерство обороны предупреждает, что в целях уничтожения военных объектов, расположенных в населенных пунктах подвергнувших обстрелу мирное население врага около линии соприкосновения на оккупированных территориях, азербайджанская армия предпримет ответные меры и ответственность за это всецело будет нести преступный режим Армении", - заявили в пресс-службе.