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    Министерство обороны Азербайджана сделало предупреждение Армении

    Мы предпримем ответные меры в целях уничтожения военных объектов, расположенных в населенных пунктах врага

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Министерство обороны распространило информацию  об обстреле армянскими вооруженными подразделениями населенные пункты Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, 9 декабря на линии соприкосновения войск армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу населения пункты Азербайджана из минометов и крупнокалиберного оружия. 

    "Министерство обороны предупреждает, что в целях уничтожения военных объектов, расположенных в населенных пунктах подвергнувших обстрелу мирное население врага около линии соприкосновения на оккупированных территориях, азербайджанская армия предпримет ответные меры и ответственность за это всецело будет нести преступный режим Армении", - заявили в пресс-службе.

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