Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня нарушен 59 раз

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в различных направлениях фронта нарушен 59 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района Армении, обстреляли позиции ВС Азербайджана, расположенные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, и с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района Армении, обстреляли позиции ВС Азербайджана, расположенные в селе Гаймаглы Газахского района.

Позиции ВС Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных недалеко от сел Тапгарагоюнлу Геранбойского, Гёйарх Тертерского, Юсифджанлы, Сарыджанлы, Шыхлар, Джавахирли, Гарадашлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского районов, и с позиций, расположенных на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского района.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.