Министерство обороны Азербайджана распространило заявление в связи с последней ситуацией на фронте

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана прокомментировало распространенную армянскими СМИ информацию о потерях с азербайджанской стороны.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, распространенная армянскими СМИ информация о том, что азербайджанская сторона предприняла попытку диверсии на линии соприкосновения войск и в результате этого понесла потери не имеет под собой основания: "Это очередная ложь и выдумка вражеской стороны. Личный состав Вооруженных сил Азербайджана не понес никаких потерь и наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку на линии соприкосновения".

Отметим, что согласно сообщению армянской прессы, 11 января на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск произошла перестрелка. В результате перестрелки погиб один азербайджанский военнослужащий и один армянский пастух.