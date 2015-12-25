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    Минобороны Азербайджана распространило кадры, на которых представлен сбитый вражеский беспилотник - ВИДЕО

    Беспилотник был моментально сбит азербайджанскими подразделениями

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры, на которых запечатлен принадлежащий армянам беспилотник, который был сбит. В ответ на опровергающее данный факт заявление армянской стороны, минобороны представило кадры, на которых запечатлен момент, когда был сбит приближающийся к азербайджанским позициям и пытающийся произвести съемки вражеский беспилотник.

    Report напоминает, что этой ночью в 11:45 в направлении Тертерского района азербайджанскими подразделениями был обнаружен и моментально сбит принадлежащий Вооруженным силам Армении беспилотник.

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