Министерство обороны Азербайджана обратилось в МККК в связи с пропавшими военнослужащими

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана обратилось в Международный комитет Красного Креста в связи с пропажей на линии соприкосновения войск на газахском участке азербайджано-армянской государственной границы военнослужащих-сверхсрочников - младшего сержанта Мусаева Мусы Сабир оглы и младшего сержанта Йолчуева Турала Сахиб оглы.

Как сообщила Report глава отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, в настоящее время МККК старается внести ясность в судьбу данных лиц и с этой целью начал диалог с Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что Минобороны распространило информацию о том, что двигающиеся в направлении позиции военнослужащие-сверхсрочники младший сержант Мусаев Муса Сабир оглы и младший сержант Йолчуев Турал Сахиб оглы заблудились в горно-лесной зоне на линии соприкосновения войск на газахском участке азербайджано-армянской государственной границы.