​Минобороны Азербайджана: В различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 38 раз

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки в различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 38 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в селе Алибейли Товузского района с территории села Айгепар Бердского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись село Тапгарагоюнлу Горанбойского района, сёла Юсифджанлы, Марзили, Сарыджалы, Джавахирли Агдамского района, село Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз и Ашаги Сейидахмедли Физулинского района. Позиции наших вооруженных сил подвергнуты обстрелу с армянской стороны также с безымянных высот на территории Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Огневые точки врага подавлены ответным огнем.