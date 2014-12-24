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    ​Минобороны Азербайджана: В различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 38 раз

    Ответным огнем огневые точки противника подавлены

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки в различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 38 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в селе Алибейли Товузского района с территории села Айгепар Бердского района.

    Обстрелу с армянских позиций также подверглись село Тапгарагоюнлу Горанбойского района, сёла Юсифджанлы, Марзили, Сарыджалы, Джавахирли Агдамского района, село Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз и Ашаги Сейидахмедли Физулинского района. Позиции наших вооруженных сил подвергнуты обстрелу с армянской стороны также с безымянных высот на территории Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

    Огневые точки врага подавлены ответным огнем.

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