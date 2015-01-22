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    ​Минобороны Азербайджана: Информация, распространенная армянской стороной о потерях азербайджанской армии, ложная

    Министерство распространило заявление

    Баку. 22 января. REPORT.AZ "Сообщения армянских СМИ со ссылкой на военное ведомство Армении о том, что якобы Вооруженные силы Азербайджана в ночь на 22 января спровоцировали инцидент на линии фронта и понесли потери, является ложной". Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном министерством обороны.

    Министерство обороны Азербайджана заявляет, что части Вооруженных сил Азербайджана не понесли никаких потерь: "Азербайджанский солдат, храбро уничтожая врага, контролирует оперативную ситуацию вдоль всей линии фронта".

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