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    Министерство обороны Азербайджана: Армянская сторона целенаправленно обостряет обстановку на фронте

    Ответным огнем противник был подавлен

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В ночь на 2-е ноября армянские вооруженные подразделения вновь обстреляли позиции подразделений Вооруженных сил Азербайджана, расположенные в северо-западном направлении фронта, из 60 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Ответным огнем противник был подавлен.

    Министерство обороны Азербайджана заявляет, что вся ответственность за целенаправленное обострение обстановки на линии соприкосновения войск полностью ложится на криминальный военно-политический режим Армении.

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