Министерство обороны Азербайджана: Армяне нарушили режим прекращения огня 142 раза

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 142 раза нарушили режим прекращения огня, используя 60- и 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Барекамаван Иджеванского района, Шаваршаван, Воскепан и Воскепар Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, Гызылгаджили, Фарахли, Гушчу Айрым и Ашагы Аскипара Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района - позиции, расположенные в селах Алибейли, Агдам и Коханаби Товузского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх Тертерского района, Юсифджанлы, Шураабад, Мярзили, Гарагашлы,Новрузлу, Сарыджалы, Кянгярли, Шихлар, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Абдуррахманлы, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 192 удара по огневым точкам, позициям и окопам армян.