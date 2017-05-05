Министерство обороны: Армяне планируют провокационные действия в направлении Тертерского района

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана распространило заявление.

Как сообщили Report в министерстве, в документе говорится, что в результате принятых мер получена достоверная информация о планах разведслужбы вооруженных сил и органов спецслужб Армении по проведению широкомасштабных провокационных действий против наших подразделений и населенных пунктов, расположенных в направлении Тертерского района. В результате предпринятых эффективных и упреждающих действий данный план противника был своевременно выявлен.

"Министерство обороны заявляет, что оперативная обстановка вдоль линии фронта и ситуация в целом находится под нашим постоянным контролем. В то же время предупреждаем, что и впредь подобная деятельность врага будет более решительно пресекаться. Ответные меры будут беспощадными и вся ответственность за крупные потери, которые противник понесет, целиком и полностью будет ложиться на криминальное военно-политическое руководство Армении", - отмечается в заявлении.