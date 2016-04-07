Минобороны Азербайджана: Армяне 119 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 116 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60, 82 и 120 мм минометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гызылгаджилы Газахского района, в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли, Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гёйарх, Ярымджа, Чилябурт Тертерского района, Шихлар, Сарыджалы, Кянгярли, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 125 огневых ударов по позициям и окопам армян.