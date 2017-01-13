Минобороны: Армения продолжает провокации с целью обострения ситуации на государственной границе

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В последнее время, преследуя цель различными способами обострить ситуацию на азербайджано-армянской государственной границе, Армения в очередной раз прибегла к еще одной провокации.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Изготовленное армянами кустарным методом взрывное устройство посредством БПЛА 12 января было сброшено на территорию, прилегающую к линии противостояния войск на участке Товузского района государственной границы.

Применение изготовленных нетрадиционным методом подобных взрывных устройств, происхождение и принадлежность которых неизвестны, преследует цель нанести поражение личному составу наших подразделений, дислоцированных на передовой линии, мирным жителям, в особенности детям, проживающим в приграничных населенных пунктах.

В ходе проведенного после обезвреживания первичного изучения устройства было выявлено, что оно состоит из электрического детонатора, детонационного шнура, многочисленных металлических осколков и батарей, предназначенных для приведения в действие устройства.

Целенаправленное применение армянской стороной запрещенных международными нормативно-правовыми правилами подобных средств, в особенности на азербайджано-армянской государственной границе, преследует цель обострить ситуацию, вынудить Азербайджан предпринять ответные меры, тем самым, в очередной раз усердно привлечь к конфликту внимание других членов военно-политического блока, в котором состоит Армения.

Министерство обороны заявляет, что вся ответственность за возможный инцидент и его последствия целиком и полностью ложится на криминальный военно-политический режим Армении.