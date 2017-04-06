Минобороны: Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу населенный пункт Азербайджана

Подразделениями Вооруженных сил Азербайджана были приняты соответствующие ответные меры, потерь нет
Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении вновь пытаются обострить обстановку на фронте.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Днем 6-го апреля подразделения вооруженных сил Армении, используя 60-ти миллиметровые минометы, подвергли обстрелу село Гапанлы Тертерского района. В результате обстрела нанесен урон хозяйству гражданского населения.
Подразделениями Вооруженных сил Азербайджана были приняты соответствующие ответные меры. Потерь нет.
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