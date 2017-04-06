Минобороны: Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу населенный пункт Азербайджана

6 апреля, 2017 16:27

Подразделениями Вооруженных сил Азербайджана были приняты соответствующие ответные меры, потерь нет Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении вновь пытаются обострить обстановку на фронте. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. Днем 6-го апреля подразделения вооруженных сил Армении, используя 60-ти миллиметровые минометы, подвергли обстрелу село Гапанлы Тертерского района. В результате обстрела нанесен урон хозяйству гражданского населения. Подразделениями Вооруженных сил Азербайджана были приняты соответствующие ответные меры. Потерь нет.