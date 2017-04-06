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    Минобороны: Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу населенный пункт Азербайджана

    В результате обстрела нанесен урон хозяйству гражданского населения

    Подразделениями Вооруженных сил Азербайджана были приняты соответствующие ответные меры, потерь нет

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении вновь пытаются обострить обстановку на фронте.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Днем 6-го апреля подразделения вооруженных сил Армении, используя 60-ти миллиметровые минометы, подвергли обстрелу село Гапанлы Тертерского района. В результате обстрела нанесен урон хозяйству гражданского населения.

    Подразделениями Вооруженных сил Азербайджана были приняты соответствующие ответные меры. Потерь нет.

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