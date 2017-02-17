Милли Меджлис примет постановление, связанное с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ На предстоящем 24 февраля в Милли Меджлисе Азербайджана пленарном заседании примут постановление, связанное с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, данный проект постановления еще раз подтвердит решения Милли Меджлиса от 24 февраля 1994 года, 24 февраля 1995 года, 27 февраля 2007 года и 24 февраля 2012 года о том, что массовое истребление (геноцид) азербайджанцев в городе Ходжалы в ночь с 25-го на 26-ое февраля армянскими вооруженными формированиями, террористическими группировками армян в Нагорном Карабахе с участием 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, расценивается как преступление.

Данным постановлением, депутатам Милли Меджлиса будет поручено при зарубежных визитах, в том числе во время участия на мероприятиях международных организаций, обеспечить более обширное распространение действительности по поводу учиненных на протяжении более 100 лет актов геноцида против азербайджанцев, в том числе о Ходжалинском геноциде.

В проекте отмечается о необходимости обращения в парламенты зарубежных стран и международные парламентские организации для признания ими как преступление массового геноцида азербайджанцев, учиненного в городе Ходжалы нагорно-карабахского региона в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года.

Напомним, что в результате Ходжалинского геноцида были убиты 613 азербайджанцев - мирных жителей Ходжалы, 487 человек стали инвалидами, 1275 – взяты в заложники и подвергнуты нечеловеческим пыткам, издевательствам, унижениям. Судьба 150 взятых в заложники лиц, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор неизвестна.