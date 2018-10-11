МИД: Заявления Германии и США говорят о поддержке международным сообществом урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "В Правительстве Федеративной Республики Германии (ФРГ) в ответ на адресованный вопрос из Бундестага четко заявили, что находящийся под контролем вооруженных сил Армении нагорно-карабахский регион и семь прилегающих районов являются территорией Азербайджана и правительство ФРГ не признает так называемую "Нагорно-карабахскую республику". Хотелось бы напомнить, что канцлер Германии Ангела Меркель в рамках визита в нашу страну, озвучив эту же позицию, подчеркнула, что они поддерживают усилия по решению армяно-азербайджанского конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН".

Как сообщает Report, об этом заявила глава пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя ответ Федерального правительства Германии на запрос Бундестага относительно немецко-армянских отношений и заявление советника заместителя госсекретаря США Джорджа Кента на пресс-конференции в Баку в связи с урегулированием армяно-азербайджанского конфликта.

"В ходе визита в Баку советник заместителя госсекретаря США еще раз подтвердил позицию США в связи с решением конфликта, и заявил, что в этом контексте США поддерживают решение конфликта на основе известных четырех резолюций Совета Безопасности ООН.

Оба заявления еще раз подтверждают, что международная общественность, как и заявил президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на последнем заседании Кабинета министров, поддерживает урегулирование конфликта на основе норм и принципов международного права и в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Это четкая позиция международной общественности является сильным призывом к руководству Армении возвратиться к результативным обсуждениям и начать субстантивные переговоры, направленные на мирное урегулирование конфликта в кратчайшие сроки, и скорейшему выводу вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Как неоднократно заявляли сопредседатели Минской группы ОБСЕ, статус-кво неприемлем и не является устойчивым", - подчеркнул представитель МИД.