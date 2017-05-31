МИД: Высказывания главы МИД Кипра служат поощрению агрессивной и экспансионистской политики Армении

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило отношение к высказываниям министра иностранных дел греческой части Кипра Иоанниса Касулидиса вокруг нагорно-карабахского региона Азербайджана в контексте нагорно-карабахского конфликта в ходе встречи с министром обороны Армении.

Как сообщает Report, глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев сообщил, что высказывания со стороны министра иностранных дел Кипра в связи с нагорно-карабахским конфликтом находятся в прямом противоречии с взятыми на себя обязательствами в соответствии с международным правом, Хельсинским заключительным актом и другими международными документами, служат поощрению агрессивной и экспансионистской политики Армении в отношении Азербайджана: "Эти его мысли наносят ущерб усилиям по процессу урегулирования конфликта путем переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и обеспечению устойчивого мира в регионе".

Официальный представитель МИД Азербайджана подчеркнул, что эти высказывания несовместимы с позицией по конфликту Европейского союза, ОБСЕ и Совета Европы, членами которых является Кипр, опирающейся на нормы и принципы международного права: "В Глобальной стратегии 2016 года Европейского Союза говорится: "Суверенитет, независимость и территориальная целостность государств, неприкосновенность границ и мирное урегулирование конфликтов - основные элементы безопасности Европы. Эти принципы распространяются на все страны внутри Европейского Союза и за его пределами".

Также подобными противоречивыми заявлениями министр иностранных дел Кипра сам себе противоречит. Хотелось бы напомнить, что 26 января этого года он в качестве председателя Комитета министров Совета Европы во время выступления в Постоянном совете ОБСЕ решительно заявил, что поддерживает принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Кипра.

Следует также отметить, что территория Северного Кипра на протяжении веков является местом проживания турков как коренного народа, и они тоже имеют право на самоопределение.

Из-за необеспечения прозрачности есть определенные вопросы и сомнения в отношении военного сотрудничества между Арменией и Кипром. Мы надеемся, что Европейский Союз и ОБСЕ рассмотрят вопрос в рамках соответствующих позиций в связи с военными аспектами конфликта".