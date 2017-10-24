МИД: Вопрос о визите депутатов парламента Мексики на оккупированные территории Азербайджана расследуется

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел расследует вопрос незаконного визита главы мексиканской парламентской группы дружбы Куата Домингес Бланка Маргарита, члена группы Гарсия Браво Мария Кристина Тереза и других сопровождающих лиц на оккупированные вооруженными силами Армении территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В этой связи посольству Азербайджана в Мексике даны соответствующие инструкции.