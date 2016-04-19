МИД: Визит руководства Армении на оккупированные территории Азербайджана является очередной провокацией

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ "Визит руководства Армении на оккупированные территории Азербайджана и проведенное там военное совещание является не чем иным как очередной провокацией, служащей еще большей эскалации напряженности".

Как передает Report, об этом сказал глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя визит президента Армении Сержа Саргсяна на оккупированные территории Азербайджана.

Представитель МИД заявил, что руководство Армении подобными подстрекательскими действиями еще раз доказывает, что оно, вопреки нормам международного права и Уставу ООН, проводит политику аннексии азербайджанских территорий: "Это еще раз доказывает, что именно официальный Ереван стоит за началом эскалации напряженности на линии соприкосновения войск 2 апреля и интенсивным нарушением режима прекращения огня.

Несмотря на настойчивые призывы международной общественности к началу всесторонних политических процессов по урегулированию конфликта, продолжение руководством Армении агрессивной политики, невывод войск с территории Азербайджана, шаги, предпринимаемые в направлении эскалации напряженности и нарушения режима прекращения огня, являются серьезной опасностью для регионального мира и стабильности.

Мы еще раз заявляем, что ответственность за эскалацию напряженности на фронте полностью ложится на Армению как страну-оккупанта".