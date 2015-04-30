​МИД Турции выступил с заявлением по поводу предстоящих "выборов" в Нагорном Карабахе

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Турция не признает предстоящие выборы на оккупированной территории Азербайджана - Нагорном Карабахе и считает их незаконными. Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном заявлении МИД Турции.

В заявлении говорится, что "выборы" противоречат международному праву, резолюциям Совета Безопасности ООН и принципам ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта: "Мы осуждаем эти "выборы", не признаем их результаты, которые вновь станут причиной нарушения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, и считаем проведение этой кампании незаконной. Турция, являясь членом Минской группы ОБСЕ, будет продолжать поддерживать последовательные усилия справедливого решения по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха".