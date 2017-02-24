МИД Турции распространило заявление по случаю 25-й годовщины Ходжалинской трагедии

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Турции распространило заявление по случаю 25-й годовщины Ходжалинской трагедии.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства, в документе отмечается, что в результате нападения 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении на город Ходжалы в нагорно-карабахском регионе были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков: "1275 человек взяты в плен, о судьбе 150-ти человек до сих пор ничего неизвестно".

В заявлении подчеркивается, что 20% территорий Азербайджана находятся под оккупацией: "Около 1 млн азербайджанцев являются беженцами и вынужденными переселенцами. Будучи Турцией, мы постоянно чувствуем страшную боль, с которой столкнулись наши азербайджанские братья в Ходжалы 25 лет назад. Виновники этой трагедии предстанут перед историей и своей совестью. Мы строго осуждаем учиненный Арменией геноцид и продолжающуюся на протяжении долгих лет оккупацию территорий Азербайджана. Склоняем головы перед памятью жертв этой трагедии".