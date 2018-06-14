МИД: Созданный в Нагорном Карабахе сепаратистский режим - результат военной агрессии и кровавой этнической чистки

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ "В мае этого года постоянное представительство Армении при ООН распространило в ООН документ от имени созданного данной страной на оккупированных территориях Азербайджанской Республики сепаратистского режима. Схожие шаги и раньше предпринимались представительством Армении при ООН".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Комментируя распространение документа, представитель МИД подчеркнул, что и в данном вопросе представительство Армении при ООН попыталось обмануть страны-члены ООН: "К письму, посылаемому представительством Армении при ООН, прикладывается какой-либо документ от имени сепаратистского режима. После в армянских СМИ это преподносится как распространение в ООН документа сепаратистского режима. На самом деле же это ложь и выдумки.

В связи с этим 7 июня текущего года постоянное представительство Азербайджаской Республики при ООН направило генсеку ООН письмо. В тот же день документ был распространен председателем Совбеза ООН среди членов СБ и издан как официальный документ ООН.

В письме со ссылкой на принятые в 1993 году Совбезом ООН резолюции №822, 853, 874, 884 подчеркивается, что в них требуется уважать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ нашей страны, еще раз подтверждается, что нагорно-карабахский регион - неделимая часть Азербайджана, а также выделяется недопустимость применения силы для захвата территории и выдвигаются требования незамедлительного и беспрекословного выведения захватнических сил с оккупированных территорий.

Сообщается, что созданный на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистский режим – результат военной агрессии и кровавой этнической чистки.

Еще раз подчеркивается, что Армения никогда не добьется своих целей проводимой политикой агрессии и аннексии, Нагорный Карабах – неделимая часть Азербайджана, так было и так будет в будущем. У Армении нет иного пути, кроме вывода своих войск с оккупированных азербайджанских территорий.

В письме говорится, что официальный Ереван должен бросить попытки запутать свой народ и международную общественность и выполнить свои обязательства по урегулированию конфликта. Только в таких условиях можно добиться мира и стабильности в регионе".