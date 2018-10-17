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    МИД: Создание поселка в Кяльбаджаре демонстрирует, что Армения не заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "Продолжение незаконной деятельности армянской стороной на оккупированных азербайджанских территориях противоречит духу переговоров, обсуждениям, проведенным в рамках саммита СНГ в Душанбе, наносит вред международным усилиям по урегулированию конфликта".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

    "Такие действия демонстрируют противоречия между словами и поступками Армении, не конструктивность этой страны и не заинтересованность в урегулировании конфликта путем переговоров.

    Заселение оккупированных территорий Азербайджана Арменией, изменение демографической ситуации и другие подобные незаконные действия – грубое нарушение международного гуманитарного права.

    Перед международными организациями, в том числе сопредседателями Минской группы ОБСЕ регулярно поднимается вопрос о незаконных действиях Армении на оккупированных территориях Азербайджана".

    Отметим, что в армянских СМИ распространилась информация, что на территории оккупированного Кяльбаджарского района Азербайджана закладывается поселок под названием Сидней, а также вдоль реки Араз строится новая дорога, объединяющая Армению с оккупированными районами.

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