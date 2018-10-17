МИД: Создание поселка в Кяльбаджаре демонстрирует, что Армения не заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "Продолжение незаконной деятельности армянской стороной на оккупированных азербайджанских территориях противоречит духу переговоров, обсуждениям, проведенным в рамках саммита СНГ в Душанбе, наносит вред международным усилиям по урегулированию конфликта".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

"Такие действия демонстрируют противоречия между словами и поступками Армении, не конструктивность этой страны и не заинтересованность в урегулировании конфликта путем переговоров.

Заселение оккупированных территорий Азербайджана Арменией, изменение демографической ситуации и другие подобные незаконные действия – грубое нарушение международного гуманитарного права.

Перед международными организациями, в том числе сопредседателями Минской группы ОБСЕ регулярно поднимается вопрос о незаконных действиях Армении на оккупированных территориях Азербайджана".

Отметим, что в армянских СМИ распространилась информация, что на территории оккупированного Кяльбаджарского района Азербайджана закладывается поселок под названием Сидней, а также вдоль реки Араз строится новая дорога, объединяющая Армению с оккупированными районами.