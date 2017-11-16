 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД: Россия вплотную продолжает усилия по разрешению нагорно-карабахского конфликта

    Глава МИД России обсудит нагорно-карабахское урегулирование в Баку и Ереване© Sputnik/ Evgeni Odinokov

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Россия продолжает свои усилия по оказанию содействия мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    "Россия вплотную, наряду с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, продолжает оказывать содействие сторонам нагорно-карабахского конфликта в поисках мирных взаимоприемлемых развязок", - сказала М. Захарова.

    Официальный представитель МИД отметила, что тема урегулирования нагорно-карабахского конфликта станет одной из основных в ходе предстоящих визитов министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку и Ереван 20-21 ноября. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi