МИД: Россия вплотную продолжает усилия по разрешению нагорно-карабахского конфликта

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Россия продолжает свои усилия по оказанию содействия мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Россия вплотную, наряду с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, продолжает оказывать содействие сторонам нагорно-карабахского конфликта в поисках мирных взаимоприемлемых развязок", - сказала М. Захарова.

Официальный представитель МИД отметила, что тема урегулирования нагорно-карабахского конфликта станет одной из основных в ходе предстоящих визитов министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку и Ереван 20-21 ноября.