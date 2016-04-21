​МИД: Россия убеждена, что сторонам карабахского конфликта необходимо возобновить переговоры

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Сторонам нагорно-карабахского конфликта сейчас требуется проявлять сдержанность и вести диалог по восстановлению стабильности".

Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя поездку главы ведомства Сергея Лаврова в Ереван для обсуждения нагорно-карабахского урегулирования.

"Мы твердо убеждены в том, что сторонам необходимо возобновить переговорный процесс, который будет направлен на достижение устойчивого, мирного урегулирования", - заявила М.Захарова.

Она назвала "принципиально важным" необходимость активизации работы по снижению военных рисков на основе имеющихся договоренностей.

"Вновь подтверждаем готовность в качестве международного посредника во взаимодействии с другими государствами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ оказывать сторонам все необходимое содействие в реализации этой цели", - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.